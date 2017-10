Oliver Stone trekt zich terug uit Guantanamo zolang Weinstein betrokken is

Weinstein zou verschillende vrouwen seksueel hebben geïntimideerd, aangerand of verkracht.

Stone geeft vrijdag op Facebook zijn excuses voor het feit dat hij nu pas op de beschuldigingen reageert. "Ik heb de laatste dagen veel gereisd en was me niet bewust van alle vrouwen die het originele verhaal [over de beschuldigingen aan Weinstein, red.] in de New York Times onderschrijven."

"Nadat ik heb gelezen wat er de afgelopen dagen is gepubliceerd hierover, ben ik geschokt en ik prijs de moed van de vrouwen die naar voren stappen om seksueel misbruik te melden. Vandaar dat ik mezelf terugtrek van de Guantanamo-serie zo lang de Weinstein Company erbij betrokken is."

Stone's tv-serie focust zich op de gedetineerden in de controversiële gevangenis Guantanamo Bay en op de juristen die hen verdedigen. De opnames zouden eind 2017 beginnen.

Beschuldiging

Nadat de verklaring van Stone naar buiten kwam, beschuldigde Playboy-model Carrie Stevens de regisseur eveneens van aanranding, die 26 jaar geleden zou hebben plaatsgevonden.

Volgens Stevens pakte Stone haar op een feest bij de borsten. "Ik was pas 22. Oliver liep langs en greep mijn borsten tijdens een feestje. Ik herinner nog steeds de grijns op zijn gezicht alsof hij hier alle recht toe had...", schrijft Stevens.

Stone heeft nog niet gereageerd op de verklaring

Harvey Weinstein

Maandag werd bekend dat Weinstein was ontslagen door The Weinstein Company. Het ontslag volgde na meerdere beschuldigingen van seksuele intimidatie van vrouwelijke medewerkers.

Weinstein geldt in Hollywood als een van de meest invloedrijke producenten. Zo produceerde zijn bedrijf succesvolle films zoals The King's Speech, Pulp Fiction enGood Will Hunting.

De politie en het Openbaar Ministerie in New York lieten dinsdag weten dat in 2015 onderzoek is gedaan naar Weinstein. Dat gebeurde na een beschuldiging dat hij een vrouw had misbruikt. De autoriteiten vonden echter onvoldoende bewijs om de producent te vervolgen.

