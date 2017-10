Zondag met Lubach wint Gouden Televizier-ring

Zondag met Lubach wint daarmee van De beste zangers en Expeditie Robinson. "Ik mag het natuurlijk presenteren en krijg heel veel aandacht, maar achter de schermen ben ik ook heel belangrijk. Nee grapje. Voor alle editors, redacteuren en cameramannen ben ik heel blij dat ze met mij mogen werken. Nee, weer grapje", aldus Arjen Lubach grappend in zijn dankwoord.

Eva Jinek nam het in de categorie beste presentatrice op tegen Floortje Dessing en Geraldine Kemper. Wilfred Genee tegen genomineerde presentatoren Arjen Lubach en Beau van Erven Dorens.

"Dit is voor alle mensen die naar me hebben gekeken door de jaren heen. (...) Ik doe dit voor jullie, maar dat ik zoveel waardering krijg, is het helemaal de moeite waard", aldus Jinek in haar dankwoord, donderdagavond tijdens de 52e editie van het Televizier-gala in AFAS Live in Amsterdam.

De presentatrice kreeg de prijs uit handen van Derk Bolt, presentator van Spoorloos. De presentator haalde voor het uitreiken van de ster herinneringen op aan zijn ontvoering in Colombia. "Dat gaat je niet in de koude kleren en ik vind het een wonder dat we er zo nog bij kunnen zijn."

Wlfred Genee

In zijn dankwoord noemde Genee Johan Derksen, die uitvoerig campagne heeft gevoerd voor de presentator. Ook het team van Voetbal Inside en zijn echtgenote werden genoemd. In zijn dankwoord refereerde hij ook nog aan de ruzie die het team van het programma heeft met de directie van RTL.

In een uitzending van VI zei Derksen het eens te zijn met de kritieken op de programmering van RTL in onder andere AD. In navolging daarop werd een mail verstuurd aan het team van VI door een directeur van RTL.

Beste acteur en actrice

Sinds 2016 worden ook prijzen uitgereikt aan de beste acteur en actrice. Donderdagavond won Angela Schijf de prijs voor de tweede keer op rij: de actrice won de ster vorig jaar ook al voor haar rol in Flikken Maastricht. Daarmee liet ze Elise Schaap (Familie Kruys) en Isa Hoes (Celblok H) achter zich.

Bij de acteurs waren de kanshebbers Erik de Vogel voor zijn rol van Ludo Sanders in GTST, Jeroen van Koningsbrugge voor zijn acteerprestaties in Smeris en Riphagen en Thom Hoffman voor zijn hoofdrol in Dokter Tinus.

Ondanks verschillende campagnes voor De Vogel door onder andere Arjen Lubach, won Van Koningsbrugge de prijs in categorie beste acteur. "Hier had ik serieus niet op gerekend. Ik denk: die Erik de Vogel pakt 'm wel."

Gouden Stuiver en Talent Award

De Gouden Stuiver, de prijs die ieder jaar naar het beste kinderprogramma gaat, is naar Brugklas gegaan. Bommetje XL en Hallo, ik heb kanker, grijpen daarmee naast de prijs.

Anna Nooshin, Marieke Elsinga en Özcan Akyol maakten kans op de prijs voor nieuw talent op Nederlandse televisie. Uit handen van regisseur Martin Koolhoven kreeg Marieke Elsinga, die werkte als sidekick van Humberto Tan bij RTL Late Night en nu te zien is in RTL Boulevard de prijs.

"Ik kijk dit al jaren op televisie en droomde er van hier te staan. (...) Dit is een droom waar je hard aan werkt met de mensen om je heen", aldus Elsinga, die ook Luuk Ikink bedankte omdat hij besloot te vertrekken bij RTL Late Night en op die manier ruimte voor haar maakte.