'Uit de kast' keert terug op televisie

Dat maakt de presentator bekend op zijn Instagram-account, waarin hij potentiële kandidaten oproept om zich op te geven.

In Uit de kast wordt een homoseksuele jongere gevolgd die zijn of haar coming-out beleeft. Gesteund door de presentator laat de kandidaat aan familie, vrienden en collega's weten dat hij of zij op meisjes of jongens valt.

Het eerste seizoen werd in 2010 uitgezonden, in 2014 was het vierde en tot nu toe laatste seizoen op televisie te zien. Arie Boomsma presenteerde in deze periode de serie.

Het is nog niet bekend wanneer de nieuwe reeks van Uit de kast wordt uitgezonden.