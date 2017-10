Antoine Bodar vond optreden DWDD dieptepunt

"Een strafrechtadvocaat (Jan Boone, red.) betoogde uitvoerig dat de kerk een misdadige instelling was en Jan Mulder, met wie ik nota bene een commercial voor de Postbank heb gemaakt, riep dat ik die vreselijke club eens moest verlaten. Toen stond het huilen mij nader dan het lachen. Ik had moeite om niet in tranen uit te barsten", zegt Bodar in een interview in Elsevier.

De 73-jarige Bodar wil, afgezien van de desbetreffende uitzending, niet klagen over de aandacht die hij van de Nederlandse media krijgt, 'maar ik word met een grote onwetendheid en soms onfatsoen tegemoet getreden'.

'Rare snijboon'

Ook daarom voelt hij zich in meer thuis in Italië, waar hij al enkele jaren leeft.

"Het is er in alle opzichten warmer. Ik beleef mijn geloof er niet anders, maar het is er wel makkelijker. Hier word je toch als een rare snijboon beschouwd. In Rome heb ik beter leren zien dat Nederland, ondanks de secularisatie, een door en door protestantse natie blijft. Alles beter weten, rationalisme, weinig ruimte gunnen: dat zijn allemaal zaken die ik met het protestantisme associeer."