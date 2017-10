Johan Derksen vindt De beste zangers van Nederland 'muzikaal dieptepunt'

"Alle smakeloze Nederlandstalige zangers die met z'n allen voor het feest van de wansmaak zorgen. Als ik ze persoonlijk ontmoet zijn het echt geen onaardige mensen, maar zodra ze gaan zingen, ben ik weg", aldus Derksen in gesprek met De Telegraaf in antwoord op wie hij het liefst het land zou zien verlaten.

"Jan Smit spant de kroon met zijn programma De beste zangers van Nederland. Dat is voor mij muzikaal een dieptepunt op tv", zegt Derksen over het programma dat donderdagavond kans maakt op een Gouden Televizierring.

De analist heeft geen hekel aan alle Nederlandse artiesten. Hij zou graag zien dat gemeentes een standbeeld neerzetten voor "muzikale helden die in de jaren zestig hun stad of dorp op de kaart hebben gezet". "Want waar is in Den Haag het standbeeld voor Golden Earring of Shocking Blue? En in Amsterdam voor The Outsiders? Schandalig dat daar zo makkelijk aan voorbij wordt gegaan.''