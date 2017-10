Zondag met Lubach wint gouden Lovie Award voor Trump-video

ZML krijgt het beeldje in de categorie ‘viral’ voor het veelbekeken filmpje waarin Nederland zichzelf voorstelt aan de Amerikaanse president Donald Trump, zo maakte producent Human Factor donderdag bekend. Het filmpje werd meer dan vijftig miljoen keer bekeken. Zondag met Lubach trok in januari internationaal de aandacht met de introductie. De promotievideo kreeg talloze versies in andere landen.

"Ik ben blij met alle awards, ook met degene waar ik nog nooit van gehoord had", stelt Lubach in een reactie. "Deze Lovie is even welkom in mijn leven als een verloren zoon in een aflevering van Spoorloos."

Televizierring

De Lovie Awards worden uitgereikt door de International Academy of Digital Arts and Sciences. De ceremonie vindt half november plaats in Londen. ZML lanceerde afgelopen zondag een nieuwe 'viral’: een satirisch filmpje waarin de machtige Amerikaanse wapenlobbyclub NRA op de hak wordt genomen. Deze werd inmiddels meer dan vier miljoen keer bekeken.

Het VPRO-programma Zondag met Lubach maakt donderdag prijs kans op de Gouden Televizier-Ring. Lubach is genomineerd voor een Zilveren Televizier-Ster.