Airen Mylene emotioneler als presentatrice door zwangerschap

In gesprek met De Telegraaf vertelt de 32-jarige presentatrice, die zondag bekendmaakte in verwachting te zijn van een kind met Taeke Taekema, dat ze zich met name het verhaal van een moeder van dezelfde leeftijd bij Hart in Aktie erg aantrok.

Tjon-A-Tsien gaf de moeder van een baby met een chromosoomafwijking een bakfiets. "Dat voelde relatief klein voor mij, maar het was niet mogelijk erop uit te gaan met haar twee kinderen. Nu kon de baby mee, en haar zoontje. De zuurstofflessen gingen in de bakfiets en ze konden even naar buiten. Ze fietste weg, het kindje werd stil. Die lag daar zo te genieten. Toen ze terugkwam zei ze 'dank je wel'. Tegen die tijd was ik allang door alle emoties en hormonen in tranen. Na zo'n heftige dag heb ik veel steun aan Taeke."

Haar zwangerschap heeft ook effect op haar werk voor VT Wonen. "Ik moet wel een beetje uitkijken voor de omgeving en niet te veel zware arbeid verrichten nu ik zwanger ben, maar zolang het kan steek ik de handen uit de mouwen."