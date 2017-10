'Niet iedereen blij met nieuwe radioprogrammering NPO'

Rob Stenders krijgt wat de NPO betreft een middagprogramma in de zendtijd van BNNVARA op Radio 2. Annemieke Schollaardt krijgt op deze zender het avondprogramma tussen 20.00 en 22.00 uur. Omroepen mogen nog alternatieve voorstellen doen.

Het radioprogramma De Staat van Stasse met Stefan Stasse (KRO-NCRV) verhuist van Radio 2, van 20.00 tot 22.00 uur, naar Radio 5. Het programma Volgspot op Radio 5 zal daardoor twee uur later beginnen om 22.00 uur.

Eerder al kwamen er geruchten naar buiten dat het programma van Stasse naar Radio 5 zou verschuiven. Daar kwam veel kritiek op van bekende en minder bekende Nederlanders. KRO-NCRV zou zelfs juridische stappen overwegen als de NPO zou besluiten het programma van de zender te halen, schreef het AD eerder.

"De programmering is tot stand gekomen na een complexe intekenperiode waarbij wensen van de omroepen en luisteraars zijn meegenomen'', zegt de Raad van Bestuur. "De NPO is blij dat deze programmering bijdraagt aan het versterken van Radio 2 en is blij dat Rob Stenders op de zender blijft en Annemieke Schollaardt een belangrijke plek in de avondprogrammering krijgt. De inzet van de NPO was om deze twee sterke dj's te behouden voor Radio 2."

Omroep MAX

Mieke van der Weij en Peter de Bie stappen met hun wekelijkse radioshow op zaterdagochtend over naar Omroep MAX. De NPO is van plan de zendtijd op Radio 1 op zaterdagochtend tussen 8.30 en 11.00 uur aan de ouderenomroep toe te kennen. De huidige presentatoren van de Nieuwsshow maken daarmee een overstap van AVROTROS naar Omroep MAX.