Kabinet gaat regio- en onderzoeksjournalist steunen

Dat blijkt uit het regeerakkoord dat dinsdag door de regeringspartijen VVD, D66, ChristenUnie en CDA van het kabinet Rutte III is gepresenteerd.

"De uitdagingen voor de journalistiek en mediabedrijven zijn enorm, op landelijk, regionaal en lokaal niveau. Grote internationale bedrijven domineren de markt wereldwijd en informatie is vaak direct gratis digitaal toegankelijk. Ruimte voor onafhankelijke onderzoeksjournalistiek en een stevige publieke omroep op alle schaalniveaus is hierdoor niet langer vanzelfsprekend, maar wel nodig vanwege het veranderende medialandschap", melden de partijen in het regeerakkoord.

Regiovensters

De partijen wijzen in het akkoord op bestaande initiatieven zoals de publieke en private samenwerking tussen regionale omroepen (in vorm van de Regionale Publieke Omroep) en de toename van streekomroepen en de eigen ontwikkeling van de zogeheten regiovensters binnen de Nederlandse Publieke Omroep (NPO).

Terwijl veel grote uitgevers de laatste jaren op de regiojournalistiek bezuinigen, lijkt de overheid dus juist meer te willen investeren.

Naast het steunen van regiojournalistiek wil het kabinet de onderzoeksjournalistiek in Nederland financieel steunen, omdat deze volgens de partijen 'van vitaal belang is voor de controlerende taak die de journalistiek heeft'.

Reactie NPO

Shula Rijxman, voorzitter raad van bestuur van de NPO, is uiteraard blij met de kabinetsplannen.

"We kijken er dan ook naar uit om met de nieuwe bewindspersoon constructief samen te werken hoe we, in deze tijd van globalisering van het medialandschap, onafhankelijke programma’s van Nederlandse bodem onder de aandacht kunnen blijven brengen van de Nederlandse bevolking", aldus Rijxman in een reactie op de website van de NPO.