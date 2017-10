Giel Beelen hackte 3FM voor 'inbraak' tijdens uitzending niet

Beelen, die 3FM inruilde voor Radio Veronica, was maandag kort te horen op 3FM tijdens een nummer van Chef'Special. "He hallo, Giel hier. Misschien ken je me. Ik heb hier heel lang op de radio gezeten, maar ik ben vandaag begonnen bij Veronica. En dat wilde ik even laten weten. Ik heb geen idee hoe lang ik hier zendtijd krijg…"

De radiodj vertelt in gesprek met AD dat hij zaterdag spullen moest ophalen bij 3FM en toen een file heeft aangepast. "Ik moest de playlist weten, een plaat eruit halen, mijn presentatiepraatje erdoorheen, weer terugslepen. Het duurde mij eigenlijk ook allemaal te lang."

Tijdens de uitzending reageerde zijn oud-collega Hoogendoorn verbaasd, maar sportief, zo meent Beelen. "Zowel in als buiten de uitzending."

Het nummer van Chef'Special was niet het enige nummer waar Beelen iets op had ingesproken. "Bij Imagine van John Lennon, want je wilt toch op zeker gaan. Stel dat ze een andere plaat van Chef'Special uitkiezen. Maar nadat ik allerlei sms'jes binnen had gekregen van 'haha, je bent op 3FM', heb ik onmiddellijk met Sander geappt dat hij beter een andere versie van Imagine kon nemen."