Satirisch NRA-filmpje van Zondag met Lubach is YouTube-hit

Een humoristische video waarin presentator Lubach en zijn team keihard uithalen naar de machtige Amerikaanse wapenlobbyclub NRA werd binnen 24 uur bijna 2 miljoen keer bekeken. Op YouTube was het filmpje maandagavond nummer 1 in de lijst met trending onderwerpen.

Het filmpje gaat over het enorme aantal sterfgevallen in de VS als gevolg van schietpartijen alsof het een humanitaire ramp als gevolg van een ziekte is.

"24.000 gewonden, 11.000 doden - alleen dit jaar al. Elke dag sterven veertig Amerikanen door een vreselijke epidemie: Nonsensical Rifle Addiction."

De 'ziekte' zorgt ervoor dat mensen opeens andere mensen gaan neerschieten. "Er is nog geen wetenschappelijke verklaring waarom de ziekte zich binnen de VS razendsnel verspreidt, maar niet de oceaan of de Canadese grens oversteekt", vertelt een dreigende voice-over.

Amerikaanse media

Amerikaanse media ontdekten de satirische video in de loop van de maandag. "Dit is hoe de rest van de wereld ons Amerikaanse wapenprobleem ziet", stelt de populaire linkse website Vox.com.

De gerenommeerde nieuwswebsite The Huffington Post vindt dat de video "perfect het Amerikaanse wapenprobleem weergeeft".

Website Digg schrijft dat Lubach, net als de Amerikaanse talkshowhosts Trevor Noah en John Oliver, op een "onsubtiele manier" zijn mening over het Amerikaanse wapenbeleid duidelijk naar voren weet te brengen.

Eerder scoorde het VPRO-programma grote ‘viral’ hits met onder meer een filmpje waarin Nederland aan Donald Trump werd uitgelegd, en een fake spin-off van hitserie Game of Thrones.