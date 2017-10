Giel Beelen 'breekt in' tijdens uitzending 3FM

Sander Hoogendoorn draaide tijdens zijn ochtendprogramma een nummer van Chef'Special. Op een gegeven moment werd de muziek weggedraaid en was de stem van Beelen te horen.

"He hallo, Giel hier. Misschien ken je me. Ik heb hier heel lang op de radio gezeten, maar ik ben vandaag begonnen bij Veronica. En dat wilde ik even laten weten. Ik heb geen idee hoe lang ik hier zendtijd krijg…"

Vervolgens laat Beelen weten wie de luisteraar allemaal in zijn nieuwe programma op Veronica kan verwachten. De dj begon maandag bij zijn nieuwe werkgever.

Wachtwoorden

Hoogendoorn reageert vervolgens verbaasd: "Wat is dit nou, zit dat gewoon in die plaat? (…) Dit is toch echt heel raar? Hoe kan dat? Ik denk dat we iemands wachtwoorden moeten wijzigen."

Hoogendoorn kan de actie van zijn voormalige collega uiteindelijk wel waarderen: "Ik sta met mijn oren te klapperen, maar ik vind het wel knap. Hier is toch wel goed over nagedacht. 1-0."

Ook 3FM-woordvoerster Anneke de Vries neemt het sportief op: "De grap die Giel vanochtend uithaalde past precies bij hoe we Giel kennen. We hebben er hard om gelachen."

Het is aannemelijk dat Beelen nog steeds toegang heeft tot het muzieksysteem van 3FM en het desbetreffende nummer heeft aangepast.

