Giel Beelen blij met 'schone lei' bij Radio Veronica

Beelen, die afgelopen woensdag al even te horen was bij de commerciële radiozender, begint maandag aan zijn eigen ochtendprogramma. Daarin komt één rubriek terug, zo vertelt hij aan AD: de Giel-mobiel, die door bekende Nederlanders wordt doorgegeven.

"Herkenbaar, maar nooit voorspelbaar. Dit heb ik altijd een top item gevonden. Maar daar blijft het bij wat betreft rubrieken. (...) De ochtendshow die ik gedaan heb, was af en toe een soort monster geworden. Rubriekje hier, zo laat doen we dit. Voor je het weet, zit je programma helemaal dicht. Dat wil ik niet meer. In dat opzicht is Koning Edwin Evers toch een groot voorbeeld. Hij heeft amper rubriekjes of items, waardoor je altijd kan instappen of bijkletsen. Ik wil ook die ruimte en vrijheid hebben."

Nederlands talent

De radio-dj, die recentelijk een twee decennia omvattende carrière bij NPO 3FM afsloot, heeft voor zijn debuut bij Radio Veronica verschillende Nederlandse artiesten gevraagd te komen optreden. Dat bij Radio Veronica de regel geldt dat maar een beperkt aantal uren (4,3 procent) muziek die jonger is dan vijf jaar mag worden uitgezonden, is volgens Beelen geen probleem.

"Maar dan heb ik nog de mogelijkheid om nieuw talent kansen te bieden. Daarbij zal ik wel de koppeling maken met de klassiekers. Het is toch vet als nieuwe muzikanten een nummer uit de Top 1000 kunnen coveren?"