1,5 miljoen kijkers voor finale Dance Dance Dance

Miss Nederland en de musicalster versloegen in de RTL-dansshow het GTST-duo Toprak Yalçiner en Stijn Fransen voor een tv-publiek van 1.492.000 kijkers. Het programma was daarmee het op twee na best bekeken programma van de dag.

De uitwedstrijd van Oranje tegen Wit-Rusland is zaterdagavond door ruim 2,1 miljoen mensen op tv gezien. Het kwalificatieduel was te volgen op NPO1. De ploeg van Dick Advocaat won met 3-1, maar is zo goed als uitgeschakeld voor het WK voetbal in Rusland.

Het voetbalduel was het best bekeken programma van de zaterdag. De nabeschouwing op NPO1 trok ook nog eens ruim 1,2 miljoen belangstellenden en naar de voorbeschouwing keken meer dan 800.000 mensen.