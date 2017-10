VPRO hoopt op terugkeer radioklassieker Radio Bergeijk

De omroep is serieus in gesprek met de makers over een nieuwe reeks programma’s.

"Het begint er steeds meer op te lijken dat de herstart er komt", meldde Bouwman in het interview op De Nieuws BV. "En ik verheug mij er zeer op. Deze tijd vraagt en smeekt om een terugkeer van Radio Bergeijk."

Deze tijd vraagt erom, voegde cabaretier Van Houts daaraan toe. "Juist als er zoveel gevoelig ligt, moeten wij een tandje bijzetten. Wij zijn heel erg voor de vrijheid van het woord en de humor."

Van Houts en Bouwman maakten tussen 2001 en 2007 in totaal meer dan zeshonderd afleveringen van Radio Bergeijk. De gesprekken in het fictieve radiostation in het Brabantse plaatsje Bergeijk waren vrijwel geheel geïmproviseerd op basis van berichten in lokale media.

Radio Bergeijk kwam voort uit Mannen van de Radio, een soortgelijke improvisatieshow die Bouwman eerder maakte met Hans Teeuwen. Onder meer Lies Visschedijk, Margot Ros en Marjan Luif verzorgden gastoptredens in Radio Bergeijk.