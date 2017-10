Jan Jaap van der Wal vindt onvolmaaktheid aantrekkelijk

Dat zegt de 37-jarige cabaretier tegen NU.nl.

Het programma, dat Van der Wal samen met de Vlaamse Joy Anna Thielemans presenteert, gaat over de snelheid waarmee de technologie en de medische wetenschap zich ontwikkelen en welke invloed dit op de mens en de maatschappij heeft.

"Alles wat over techniek gaat, gaat over volmaaktheid. Er mogen geen fouten worden gemaakt. Alles moet kloppen", zegt Van der Wal.

Van der Wal, die binnenkort weer te zien is in Dit was het Nieuws, werd geboren met een hazenlip en heeft van een schijnbare afwijking iets positiefs gemaakt.

"Het heeft mij gevormd tot wie ik nu ben. Er zijn ook genoeg mensen die er niet mee om kunnen gaan. Ik kan het wel. Ik vind de onvolmaaktheid van de mens juist heel aantrekkelijk. In de onvolmaaktheid zit een soort kracht. Het verlangt dat je werkt, dat je op je intuïtie gaat varen. En dat hebben robots bijvoorbeeld niet. Daar gaat het programma over."

Kind uit urine

De door omroep Human geproduceerde vierdelige reeks gaat ook over de mens die zich als een god gedraagt. Bijvoorbeeld door middel van digitale communicatietechnieken op plekken te verschijnen zonder daar fysiek aanwezig te zijn of door het scheppen van leven.

"Je kunt uit een urinecel een eicel maken en dus een kind. Van je pis kun je een kind maken", legt Van der Wal uit.

Dat Van der Wal en Thielemans de risico’s van medische en technologische innovaties onder de loep nemen, betekent niet dat ze zelf al die gevaren al kunnen ondervangen.

"Het is ook geen programma dat mij totaal vrijpleit, we zitten er allemaal in. Ik maak bijvoorbeeld ook elke dag gebruik van Google en Facebook."

Control Alt Delete is vanaf deze week te zien op NPO3.