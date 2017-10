Giel Beelen voor het eerst te horen op Radio Veronica

Beelen deelde donderdagochtend op sociale media beelden van zijn eerste minuten op Veronica.

Daarin zei de radiomaker dat hij het vroeger altijd al een keer wilde zeggen, maar dat maar een keer de 'echte eerste keer kan zijn': "Ik ga het doen. Dit is het moment. Zes over twaalf. Dit is Veronica."

Na afloop van zijn twee uur durende uitzending twitterde Giel dat er een droom was uitgekomen. "Ik heb het gezegd Dream come true! Een testshow vannacht voor as maandag het echte werk begint. Thanks voor alle toffe reacties", schreef hij.

Beelen maakte afgelopen zomer de overstap van 3FM naar Radio Veronica.