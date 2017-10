Geen 'bontgekleurde' Pieten meer in Sinterklaasjournaal

In gesprek met De Telegraaf kan Willemijn Francissen, mediadirecteur van de NTR, nog niet te veel zeggen over hoe de Pieten er dan wel uit zien. Meer dan zeggen dat het Sinterklaasjournaal kiest voor "een soort vijftig tinten grijs", wil ze niet.

"Dan vertel ik te veel over de verhaallijn. Maar we weten allemaal dat je zwart wordt als je door een schoorsteen gaat en dat is wat Pieten doen. Bij ons is zwart geen huidskleur, maar roet."

De NTR, die met het Sinterklaasjournaal leidend is voor hoe Pieten er uit zien, "voert een eigen koers". "En laten onze oren niet hangen naar welke extreme groep dan ook." Francissen benadrukt daarbij dat de vorm van Piet al jaren aan het veranderen is. "Sinds 2006 hebben we het niet meer over Zwarte Piet, lang voor de hele discussie begon. We hebben Huispiet, Pietje Precies, Wellespiet, dat soort namen."

Ook de oorbellen en rode lippen zijn verdwenen. "Zonder dat iemand zich daaraan stoorde. Je moet niet alles benoemen. Menigeen valt over de NS, die in het kader van genderneutraliteit de klanten met 'beste reiziger' gaat aanspreken, in plaats van 'dames en heren'. Als ze het stilletjes hadden ingevoerd, had je er misschien niemand over gehoord."

Discussie

De kleur van Piet is al jarenlang onderwerp van discussie. De discussie leidde er toe dat Erik van Muiswinkel, die jarenlang Hoofdpiet speelde, en verslaggeefster Dolores Leeuwin vertrokken, omdat zij zich niet langer konden vinden in de vertolking van Piet.

"Die hele discussie heeft het voor best veel mensen bijna verpest, ook voor programmamedewerkers", aldus Francissen. "De druk is enorm. Natuurlijk wil niemand een programma maken waardoor mensen zich gekwetst voelen, maar het is zo uit de hand gelopen dat je het voor een deel van de kijkers nooit meer goed kan doen."

De NTR is niet van plan zich volledig te vormen naar de voor- of tegenstanders van Zwarte Piet. "Wij zoeken de nuance, de gulden middenweg."