Kim Kötter aan de slag voor Shownieuws

"Ik ben heel trots dat ik onderdeel mag uitmaken van het Shownieuws-team. Ik kijk uit naar vanavond en alle andere afleveringen die gaan volgen", laat de voormalige Miss Nederland weten. Ze is vanaf woensdag bij het programma te zien.

Tegelijkertijd laat John Lukken op Twitter weten per 1 november te stoppen als hoofdredacteur van Shownieuws.

"Tijd voor wat nieuws", schrijft de journalist. "Op 1 november stop ik na drie mooie, hectische en succesvolle jaren als hoofdredacteur." Lukken schrijft er niet bij wat hij nu gaat doen. Een woordvoerder van SBS laat weten verder niet in te willen gaan op de reden van het vertrek van Lukken. Ook over een opvolger is nog niets bekend.

Hij trad in 2014 aan als hoofdredacteur. Hij was toen ook nog hoofdredacteur van Veronica Magazine, maar daar werd in 2015 een vervanger voor gevonden.