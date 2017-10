André van Duin en Gloria Estefan in nieuw seizoen College Tour

Via een Facebook-livestream maakte het programma de namen van Van Duin, Estefan en Ottolenghi bekend: het programma gaf steeds meer van foto's van de artiesten vrij op basis van likes.

Huys kondigde eerder bij NPO Radio 2-programma Ekdom in de ochtend al Dumoulin, Klein en Lanting aan.

Gloria Estefan is zangeres van Cubaanse afkomst. Van haar leven is een musical gemaakt, On Your Feet, die vanaf oktober te zien is in het Beatrixtheater in Utrecht.

André van Duin is komiek, presentator en acteur. Momenteel is hij op televisie te zien als presentator van Heel Holland Bakt.

Yotam Ottolenghi is sterrenchef en schreef jarenlang recepten voor de Britse krant The Guardian. De kok opende meerdere restaurants en schreef verschillende kookboeken.

10 november

Tom Dumoulin vertelt onder andere over zijn winst van de Giro d'Italia, hoe hij wereldkampioen wielrennen werd en hoe hij werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Frans Lanting is een natuurfotograaf die al jaren in het Amerikaanse Santa Cruz werkt. Lantings werk wordt gepubliceerd in tijdschriften als National Geographic, daarnaast is hij werkzaam als ambassadeur van WNF.

Naomi Klein is een Canadese journaliste en activiste. Ze maakte haar debuut met No Logo, wat direct een wereldwijde bestseller werd. In de zomer van 2017 kwam het meest recente boek van Klein uit: Nee is niet genoeg over Donald Trump in het Witte huis.

College Tour is vanaf 10 november iedere vrijdag te zien op NPO2 om 21.05 uur.