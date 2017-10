RTL5 zoekt in nieuw programma naar supermodel met rondingen

Van Grondelle liep als eerste model met rondingen op de catwalk tijdens de New York Fashion Week. "Ik vind het belangrijk om diversiteit te vieren. Met dit programma zet je daar een stapje in", zegt Van Grondelle in RTL Boulevard. "Je laat zien dat je ook met rondingen een prachtig model en ook een topmodel kan worden. De tijd is er nu rijp voor dat een programma zoals dit kan."

Het model zegt dat ze zelf geen probleem heeft met de term plussize. "Maar ik begrijp dat het voor jonge meisjes heel erg schadelijk kan zijn om te horen dat ze een plussize model is. Zelf heb ik de gemiddelde maat van Nederland en dat is 42. Ik koop in normale winkels mijn kleding en hoop dat in de toekomst het labeltje anders is, maar ik ben trots op mijn maat."

Curvy Supermodel is in het voorjaar van 2018 op de zender te zien.