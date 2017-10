Jeroen Stekelenburg vindt zichzelf minder aanwezig dan Jack van Gelder

"Ik denk dat het voor de kijkers wel meeviel, dat wennen", aldus de 43-jarige Stekelenburg in een interview in de VARA Gids.

"Voor mij zou je ook, bij wijze van spreken, iemand anders kunnen neerzetten. Je hebt met je vragen invloed op een gesprek, maar ik ben anders dan Jack. Ik ben niet zo uitgesproken en aanwezig.

De sportjournalist vindt dat hij op dit moment de mooiste functie bekleedt: "Het leukste aan mijn werk vind ik interviewen, en dit is het hoogste podium, in de grootste sport."

Danny Blind

Een van de, donkere, hoogtepunten uit de jonge carrière van Stekelenburg is het aftreden van Danny Blind. De trainer werd ontslagen na het 0-2 verlies in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Bulgarije.

De eerste vraag die Stekelenburg aan de bondscoach voorlegde was: 'Hoe gaat het met je?'.

"Vaak bereid ik wat voor", zegt hij daarover. "In het geval van Blind in Bulgarije zag ik hem binnenkomen en dacht ik: ja, hoe is het eigenlijk met hem?".

Kleedkamer video

Ook confronteerde Stekelenburg de huidige bondscoach Dick Advocaat met een video die diens assistent Ruud Gullit in de kleedkamer van het Nederland Elftal had gemaakt, na de overwinning op Bulgarije.

"We wisten niet of hij (Advocaat, red.) ervan op de hoogte was en hebben het in alle onschuld laten zien, maar hielden er rekening mee dat hij het niet leuk zou kunnen vinden."