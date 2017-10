Deus-zanger Tom Barman maakt documentaire over moeder en tante

De 45-jarige Barman wil in totaal tien gesprekken opnemen.

"Dan heb ik dat materiaal en zie ik wel wanneer ik het afmaak. Ik ben ook al lang bezig met een nieuwe film, ik zit intussen aan de negende versie van het scenario. Dat komt dus allemaal een beetje samen", aldus de Vlaamse artiest in een interview met het tijdschrift Humo.

Barman is onder meer benieuwd naar hoe zijn moeder en tante de Tweede Wereldoorlog hebben beleefd.

"Ze vormen een goed duo, mijn moeder en mijn tante, heel verschillende karakters. Ze waren ongeveer veertien jaar bij het einde van de Tweede Wereldoorlog, ze hebben die dus heel bewust meegemaakt. En mijn moeder heeft me verteld dat hun vader, hoewel van eerder bescheiden komaf, een soort assistent was van een notaris, en vol goeie verhalen over de Eerste Wereldoorlog zat."

Geen keus

Barman, die in 2003 zijn eerste film Anyway the wind blows uitbracht, beseft dat hij niet heel veel tijd heeft om zijn nieuwe project af te ronden.

"Aangezien mijn moeder en haar zus nu 86 en 85 zijn, moet ik ook niet te lang meer wachten om die documentaire te maken. Mijn moeder zegt soms 'ja', dan weer 'nee', maar nu heeft ze geen keus meer (lacht). Ze gaat voor mijn camera zitten, ik schenk haar een goeie sherry in, mijn tante krijgt er ook één, en die twee gaan vertéllen."

Wanneer de documentaire en de nieuwe film te zien zullen zijn, is onduidelijk: "Ik lieg altijd over de data, dat weet intussen iedereen. Maar dat zijn geen kwaadaardige leugens, gewoon wishful thinking."