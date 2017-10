NU.nl start eerste Nederlandse dagelijkse nieuwspodcast

Dit wordt het nieuws is de eerste dagelijkse nieuwspodcast in Nederland en is iedere werkdag vanaf 6.00 uur ’s ochtends te vinden op NU.nl en in verschillende podcast-apps.

Op NU.nl vind je op ieder moment al een overzicht van het belangrijkste nieuws van dat moment, maar dankzij deze podcast kunnen we iets doen waar we als redactie langer van dromen: het nieuws voorlezen.

Podcasts zijn in feite radioprogramma’s in de vorm van mp3-bestanden. Een podcast luister je on demand, dus waar en wanneer dat jou uitkomt.

Zo ben je door het beluisteren van de Dit wordt het nieuws-podcast ook op de hoogte van het nieuws van de dag als je je handen niet kunt gebruiken, omdat je boterhammen staat te smeren, in de auto zit of op de fiets naar school, studie of werk gaat.

Dit wordt het nieuws praat je allereerst bij over het belangrijkste nieuws van de nacht, neemt daarna met verschillende NU.nl-redacteuren de belangrijkste onderwerpen van de dag door en vertelt je ten slotte ook welke interessante stukken er in de kranten staan.

iOS

Gebruik je een iPhone of iPad? Dan hoef je niets bijzonders te doen om de podcast te kunnen horen. De Podcasts-app is standaard geïnstalleerd op je apparaat. Hierin kun je zoeken naar podcasts, je abonneren en afleveringen direct afspelen.

Als je via de zoekfunctie in deze app zoekt op NU.nl vind je onze shows en kun je je abonneren.

Android

Gebruik je een Android-telefoon? Dan heb je niet standaard een podcast-app. Gelukkig zijn er genoeg alternatieven te vinden in Google Play. Bekijk hier onze favorieten. Ook in de podcast-apps in Android kun je zoeken op de naam van onze podcast en je vervolgens abonneren.

Via web is de podcast te beluisteren via Soundcloud.

Dit wordt het nieuws is de derde podcast van NU.nl. De tech-redactie van NU.nl praat je al meer dan drie jaar wekelijks bij over alle ontwikkelingen in die wereld in De Week van NUtech, en in de tweewekelijkse podcast Klaar voor de start volgen we startups.



NU.nl bereikt maandelijks ongeveer zeven miljoen unieke bezoekers en is daarmee de grootste nieuwssite en –app van Nederland.