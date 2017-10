Oud-presentator Dick Passchier (84) overleden

Hij stierf afgelopen vrijdag onverwacht op 84-jarige leeftijd in zijn woonplaats Kollum (Friesland), laat de KRO-NCRV weten.

Passchier maakte in 1965 zijn tv-debuut met het spelprogramma Interland vanuit Brussel. Hierin nam een Belgisch team het op tegen een Nederlands team. Passchier, die als jongetje graag bij de radio wilde, voelde zich meteen thuis op televisie. Het programma ging vanaf 1968 door als Zeskamp en een jaar later begon de internationale variant: Spel zonder grenzen, waarbij een Nederlands team het opnam tegen een ander land. Ook scoorde hij met de tv-quiz Tweekamp, waarin middelbare scholieren tegen elkaar streden.

Radio

De presentator deed verder het culturele radio-magazine Pick up over nieuwe grammofoonplaten en het lunchpauzeprogramma Twaalfuurtje. Passchier was tevens bekend als pannellid van Zo Vader, Zo Zoon.

Naast het tv-werk runde hij dertig jaar lang met zijn vrouw in Zwijndrecht twee winkels in Oosterse cadeau-artikelen en meubels. Ook was hij voorzitter van FC Dordrecht.

In de jaren negentig nam hij afscheid van radio en tv en verhuisde hij naar Noorwegen, waar hij werkte als correspondent voor onder meer de Wereldomroep. In 2004 vestigde hij zich in Friesland.

In 2005 stak hij toch nog even de kop op tijdens de viering van Koninginnedag, toen op Scheveningen, waar hij spreker was op Vlaggetjesdag: ''Beatrix' eerste Koninginnedag in Veere en Breda was mijn laatste. Ik heb toen Alexander aangesproken, die toen veertien was. Dat werd nog een rel, want dat mocht niet. Ik zei nu tegen hem: weet u het nog? Hij wist het, maar haalde nu zijn schouders over de zaak op."

KRO-NCRV zegt in een reactie: ''Wij zijn hem dankbaar voor wat hij voor de NCRV en de Nederlandse televisie heeft betekend. Wij wensen zijn familie sterkte bij dit verlies.''

Zijn uitvaart vond maandag plaats in besloten kring.