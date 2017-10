Gouden Kalveren-special van TV Show trekt ruim 800.000 kijkers

Dit jaar was de uitreiking verwerkt in de TV Show. Alleen de uitreiking van de belangrijkste Gouden Kalveren in de categorieën Beste Acteur, Beste Actrice en Beste Film was live te zien bij Ivo Niehe.

De AVROTROS-coryfee stelde eerder in een interview in het AD zeker een miljoen kijkers te gaan trekken met zijn speciale TV Show. Maar vrijdagmiddag kwam hij daarop terug. "Wij halen geen miljoen kijkers", nuanceerde Niehe in het Radio 1-programma De Nieuws BV.

NPO 1 domineert de lijst met best bekeken programma's van de vrijdagavond. De meeste kijkers stemden af op het NOS Journaal (2,3 miljoen kijkers), De Wereld Draait Door (1,3 miljoen kijkers) en Flikken Rotterdam (1,2 miljoen). De TV Show staat met 833.000 kijkers op de elfde plaats van beste bekeken programma's.

RTL Late Night van Humberto Tan sloot de week af met bijna 800.000 kijkers, bijna 100.000 meer dan de concurrerende talkshow Pauw. Tan gaf eerder op de avond in De Wereld Draait Door tekst en uitleg over de teleurstellende kijkcijfers van RTL Late Night. ''Als het aan mij ligt ga ik nog jaren door'', zei Tan tegen Matthijs van Nieuwkerk.