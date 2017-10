'Verwachtingspatroon RTL Late Night begon heel laag'

Die publieke mening veranderde snel: Tan werd "de koning van de latenight", aldus Matthijs van Nieuwkerk.

Nu het programma al wat langer meedraait, is dat veranderd, geeft de presentator toe. "We hebben nu een moeizaam seizoen. Ik word afgerekend op het zogenaamde marktaandeel, maar onder de doelgroep scoren we eigenlijk nog altijd heel goed", aldus Tan.

Johan Derksen

Al eerder op de avond reageerde Tan kort op het voorval met Johan Derksen. Bij het uitkiezen van het favoriete tv-fragment van de aanwezige gasten, grapte de RTL Late Night-presentator: "Doe maar het fragment van Derksen."

In dat bewuste fragment haalde Derksen flink uit naar Tan. Zo zei hij in Voetbal Inside onder andere over de presentator dat "alles aan die man gemaakt is".

Volgens Tan heeft RTL ook een jonger publiek "dat sneller afhaakt naar online". Tan: "De kijkcijfers zeggen niet alles meer."

Imagoprobleem

DWDD-presentator Matthijs van Nieuwkerk refereerde ook naar de column van Angela de Jong in het AD. Daarin schreef ze onder andere: "Tan zit daar alsof hij sinds zijn buitenechtelijke affaire geen levensgroot imagoprobleem heeft."

Tan maakt zich naar eigen zeggen "niet druk" om zijn imagoprobleem. "Omdat ik daar toch geen invloed op heb. Nu is het beeld: jouw imago is gedeukt, de kijkcijfers lopen terug, dus een revival is onmogelijk. Maar niets is onmogelijk."