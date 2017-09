Beroemdheden herdenken Hugh Hefner (91) met emotionele berichten

Kim Kardashian noemt het in haar bericht een eer dat zij onderdeel is van het Playboy-team. De realityster stond in 2007 voor het eerst in het blad. "Rust in vrede, legendarische Hugh Hefner. (...) We zullen je ontzettend missen. Ik hou van je!"

Star Wars-acteur Mark Hamill schrijft op Twitter hoe de Playboy-oprichter hem verraste bij hun eerste ontmoeting. "Ik verwachtte een stereotype, feestende en wilde man, niet de aardige, attente en trouwe vriend die hij altijd is geweest voor mij."

Paris Hilton, die regelmatig op feesten van het tijdschrift verscheen en op de cover stond, deelt op Instagram drie foto's van zichzelf met Hefner. "Ik ben zo verdrietig. Hij was een legende, een vernieuwer en enig in zijn soort. We hebben zoveel lol gehad en delen prachtige herinneringen. Ik zal hem erg missen."

Aardig

Nancy Sinatra noemt de oprichter op Twitter een van de aardigste mannen die ze ooit gekend heeft. Gene Simmons noemt hem een "geweldige man, ondernemer en vernieuwer. "Jouw nalatenschap zal voortleven."

"Ik heb verschillende fantastische gesprekken gehad met Hugh Hefner. Hij was een hele interessante man. Een ware legende. Wat een einde van een tijdperk!", aldus acteur Rob Lowe.

Carmen Electra stond meerdere keren naakt in het tijdschrift van Hefner. Op Instagram schrijft ze bij een foto dat hij een icoon is. "Ik ben zo dankbaar dat ik meerdere fotoshoots met je heb mogen doen Hef. Dank je dat je mij koos en mij hebt geïntroduceerd in de magische wereld van Playboy."

'Gigant'

Voormalig presentator Larry King noemt Hefner op Twitter een "gigant" in de uitgeverswereld, maar roemt hem ook als journalist, voor zijn inzet voor vrijheid van meningsuiting en burgerrechten. "Hij was enig in zijn soort en mijn vriend. Rust zacht Hef."

Jenny McCarthy, die meerdere keren in Playboy stond, bedankt Hefner op Instagram omdat hij het leven van vele mensen, en zeker dat van haar, heeft veranderd. "Ik hoop dat ik je trots heb gemaakt."

​Ex-vriendin

Hefners ex-vriendin Kendra Wilkinson laat in een verklaring weten dat Hefner haar de persoon heeft gemaakt die ze nu is. "Ik kan niet dankbaarder zijn voor onze vriendschap en onze tijd samen. Ik zal hem heel erg missen, maar hij blijft voor altijd in mijn hart.

"Rust in vrede mijn maat Hugh Hefner!! Ik hou van je. We zullen je missen!", schrijft Diddy bij een foto van Hefner op Instagram.