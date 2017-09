Profiel: Hefner was een van de gezichten van de seksuele revolutie

Donderdag werd bekend dat Hugh Marston Hefner op 91-jarige leeftijd is overleden. Hij deelde ondanks zijn leeftijd nog altijd huis en bed met meerdere jonge vrouwen tegelijk.

De in 1926 geboren Playboy-oprichter groeide op in Chicago en was al op jonge leeftijd fanatiek bezig met media. Zo richtte hij op zijn middelbare school een schoolkrant op en ontwierp hij zelf een stripboek.

In de nadagen van de Tweede Wereldoorlog had hij twee dienstjaren in de Amerikaanse krijgsmacht, waar hij onder meer schreef voor een militaire krant. Tot dienst in de buurt van de frontlinie kwam het niet. Eenmaal terug in de VS studeerde hij onder meer aan een kunstinstituut in thuisstad Chicago.

Als twintiger werkte Hefner als redacteur bij het gerenommeerde tijdschrift Esquire, maar voelde de drang om voor zichzelf te beginnen. Na een rondje langs investeerders had hij uiteindelijk genoeg geld verzameld voor de eerste editie van Playboy. Om de kans op succes te vergroten, kocht hij een naaktfoto van Marilyn Monroe. Het tijdschrift met de superster op de cover lag in december 1953 in de schappen en ging zeker vijftigduizend keer over de toonbank. Genoeg voor Hefner om zijn creatie verder uit te bouwen.

Preutsheid

Met Playboy bood Hefner in een tijd van seksuele preutsheid een perfect magazine voor de moderne man. Voor een editie in 1955 publiceerde Playboy een fantasieverhaal, waarin een stel heteromannen werden vervolgd in een wereld waar homoseksualiteit de norm was. Op de vele boze brieven reageerde Hefner gevat. "Als het verkeerd was om hetero’s te vervolgden in een homoseksuele maatschappij, dan is dat andersom ook verkeerd."

Naast de onvermijdelijke naaktfoto’s, bestond het blad onder meer uit achtergrondartikelen en interviews die aansloten op de belevingswereld van jonge mannen die zich wilden ontworstelen aan de heersende conventies in de jaren vijftig. Daardoor werd het blad niet alleen gezien als een pornografisch product.

Een boodschap die een groot publiek aansprak, want in de late jaren vijftig gingen er maandelijks ruim een miljoen exemplaren over de toonbank en werd de grote concurrent Esquire voorbij gestreefd. Zijn toewijding en levensstijl viel moeilijk te combineren met een huwelijk, waardoor hij in 1959 scheidde van zijn eerste vrouw.

Begrip

In de jaren zestig bouwde Hefner playboy verder uit tot een wereldwijd begrip in de mediawereld. Herkenbaar gemaakt door het beroemde logo, het konijn met strikje. Hefner koos voor dit logo vanwege de speelse uitstraling, gecombineerd met de seksuele connotatie.

Zijn imago raakte onlosmakelijk verbonden aan dat van Playboy. Hij wist zich te presenteren als icoon met veel charisma. Hefner werd zelden gezien zonder een pijp, zijden jasjes en enkele modellen aan zijn zijde. Beroemdheden werden graag met hem gezien en verschenen graag in zijn televisieprogramma dat werd uitgezonden vanuit een van zijn riante huizen.

Het ging de Playboy-baas niet alleen maar voor de wind in de jaren zestig. Zo werd hij in 1963 voor het gerecht gesleept voor de verkoop van obscene literatuur. Hefner kwam er uiteindelijk ongestraft vanaf en de zaak schaadde zijn aanzien niet. Integendeel, het waren de hoogtijdagen van Playboy en dat bood Hefner de mogelijkheid om zijn merk uit te breiden. Zo kwamen er herenclubs, hotels en agentschappen voor modellen bij. Met Hefner aan het roer van dit omvangrijke merk werd hij ook wel gezien als een van de gezichten van de seksuele revolutie.

Playboy Mansion

In 1971 kocht het bedrijf achter Playboy een enorm huis in Los Angeles. Het optrekje zou bekend komen te staan als de Playboy Mansion, berucht als decor van wilde feesten. Hefner was er veel te vinden en verhuisde in 1975 permanent naar het huis. Naast zijn nieuwe huis was ook het Playboy-vliegtuig ‘Big Bunny’ een favoriete verblijfplaats voor Hefner. Het zwarte vliegtuig bevatte onder meer een discotheek een een gigantisch bed voor de baas.

Halverwege de jaren zeventig ging het wat minder voortvarend met Playboy. Het blad kreeg te maken met toenemende concurrentie. Penthouse kaapte bijvoorbeeld klanten weg door explicietere fotoseries te plaatsen. Hefner experimenteerde met zijn blad, maar besloot uiteindelijk de eigen koers te blijven varen. Daardoor verschenen er door de jaren heen een heel scala aan beroemdheden in de Playboy, zoals Madonna, Cindy Crawford en Pamela Anderson.

De uitbundige en drukke levensstijl van Hefner begon in de jaren tachtig voor het eerst zijn tol te eisen. Na een beroerte besloot hij het rustiger aan te doen. Hij droeg de zeggenschap over Playboy over aan zijn dochter en trouwde met zijn vriendin Kimberly Conrad, om in 1998 weer uit elkaar te gaan.

Vanaf het moment dat hij de verantwoordelijkheid over het merk Playboy in handen van zijn dochter had gelegd, begon hij zich meer te richten op zijn filantropische kant. Zo doneerde hij aan universiteiten en natuurorganisaties. Ook ging hij zich meer met politiek bemoeien. Hoewel hij zichzelf presenteerde als politiek onafhankelijk, steunde hij in 2012 de campagne van president Barack Obama.

Op zijn 79ste verscheen Hefner nog in het realityprogramma The Girls Next Door, waarin zijn leven en dat van zijn meerdere vriendinnen op de Playboy Mansion centraal staat. Ook zijn vriendin Crystal Harris werd gevolgd in de serie, zij trouwde uiteindelijk in 2012 op 26-jarige leeftijd met de zestig jaar oudere Hefner

Zoon

In 2012 verkondigde Hefner dat zijn jongste zoon Cooper voortaan het publieke gezicht van Playboy zou zijn. Tot zijn dood bleef Hefner wel nauw betrokken bij het magazine Playboy. Zo stond hij in 2015 achter een grote koerswijziging van het blad. Vanaf 2016 zijn er geen naaktfoto’s meer te zien in Playboy.

Hefner noemde naaktfoto’s niet meer van deze tijd, aangezien naakt overal op het internet te vinden is. Een beslissing die overigens werd teruggedraaid door zoon Cooper. Het was niet de enige grote verandering die de oude Hefner doorvoerde. In juni werd de Playboy Mansion verkocht. In de overeenkomst was opgenomen dat Hefner er tot zijn dood mocht blijven wonen en dat heeft hij dan ook gedaan.