Playboy-oprichter Hugh Hefner (91) overleden

Playboy Enterprises maakt het nieuws donderdagochtend (Nederlandse tijd) bekend.

"Mijn vader leefde een buitengewoon en invloedrijk leven als een media- en cultuur pionier. Hij is de leidende stem geweest als het gaat om sommige van de belangrijkste sociale en culturele bewegingen en heeft altijd gestreden voor vrijheid van spreken, burgerrechten en seksuele vrijheid", aldus zijn zoon Cooper Hefner.

Cooper Hefner voegt daar aan toe dat zijn vader zal worden gemist door veel mensen, waaronder zijn vaders echtgenote Crystal, Coopers zus Christie en broers David en Marston.

1953

In 1953 richtte Hefner Playboy op en onder zijn leiding verwierf het tijdschrift bekendheid over de hele wereld. In meer dan 180 landen zijn de bladen of producten daarvan te koop. In de beste tijden in het begin van de jaren zeventig had het tijdschrift een oplage van bijna zeven miljoen exemplaren. De Nederlandse variant van het blad kwam in 1983 op de markt.

Onder invloed van Playboy veranderde volgens Hefner de maatschappelijke houding tegenover seks. ''De boodschap die we brachten, was simpelweg dat er niets mis is met seks en dat gewone aardige meisjes daar ook van houden. We stonden daarmee aan de wieg van de seksuele revolutie."

Door de enorme populariteit van het blad verwierf Hefner wereldwijde bekendheid als de belichaming van 'de Playboy'. Zo zou hij in zijn leven met meer dan duizend vrouwen het bed hebben gedeeld en liet hij zich maar al te graag, gehuld in zwart zijden pyjama en rood satijnen smokingjasje, voor de camera's omringen door mooie vrouwen op zijn landgoed.

Marilyn Monroe

In 2009 zei hij dat het graf naast Marilyn Monroe had gekocht en daar begraven wilde worden. Of dat nu ook het geval zal zijn, heeft de familie nog geen uitspraken over gedaan. Zijn fascinatie voor Monroe is niet toevallig. In het eerste nummer van Playboy stond de naakte Marilyn Monroe als playmate op de cover.

In 2016 verkocht Hefner zijn landgoed voor 94 miljoen euro onder de voorwaarde dat hij er tot zijn dood mocht blijven wonen.