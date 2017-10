'Mensen gaan Voetbal Inside verschrikkelijk missen'

"Ik kreeg via Twitter een bericht; 'Ik ga op jou stemmen tijdens de verkiezingen voor de Zilveren Televizier Ring, maar zou je er dan wel voor kunnen zorgen dat jullie nog een paar jaar (met Voetbal Inside, red.) doorgaan?", zegt Genee in gesprek met NU.nl.

De vijftigjarige Genee, die samen met Beau van Erven Dorens en Arjen Lubach genomineerd is in de categorie Beste Presentator, ziet een dergelijke ruil wel zitten.

"Er zijn zoveel mensen die zeggen: 'Als dit er straks niet meer is, dan ga ik het verschrikkelijk missen.' Wij hebben dat al die jaren niet zo beseft, maar hebben nu ook door dat het vrij uniek is wat wij na al die jaren hebben neergezet. (…) Zoiets ga je nooit meer meemaken in je leven."

'Niet zonder willen'

Genee laat duidelijk weten dat hij het zelf ook jammer zou vinden als het voetbalprogramma, dat hij samen met zijn vaste tafelgenoten René van der Gijp en Johan Derksen maakt, stopt. "Ik zou nu nog niet zonder willen en kunnen. Nou kunnen wel, maar niet willen."

Het programma is niet voor het eerst verwikkeld in een discussie over zijn voortbestaan. Johan Derksen wordt binnenkort zeventig en zou er welmogelijk de brui aan kunnen geven. Daarnaast loopt het contract van Genee volgend jaar af.

