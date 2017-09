Zembla-uitzending over vrienden Trump mag doorgaan

De Kazachse zakenman Ilyas Khrapunov probeerde de uitzending via een kort geding tegen te houden, maar de rechtbank in Lelystad heeft al zijn bezwaren woensdagochtend van tafel geveegd, meldt het programma.

Khrapunov vond volgens Zembla dat de uitzending niet op feiten was gebaseerd. Ook zou Zembla hem lichtvaardig beschuldigen en onvoldoende wederhoor hebben gepleegd, maar de rechter gaat hier niet in mee.

Ilyas Khrapunov is de zoon van de Kazachse oud-minister en voormalig burgemeester van Almaty Victor Khrapunov. De vader wordt door de overheid van Kazachstan beschuldigd van het stelen en witwassen van honderden miljoenen dollars, aldus het programma.

Terugbetaling

Ilyas Khrapunov is ook de schoonzoon van de Kazachse oligarch Mukhtar Ablyazov die door een Britse civiele rechter veroordeeld is tot terugbetaling van 4 miljard dollar wegens fraude. Ilyas Khrapunov zou volgens de Kazachse overheid een centrale rol spelen in het beheren en witwassen van de verdwenen miljarden, meldt Zembla.

De familie Khrapunov heeft volgens Zembla een deel van haar vermogen gestoken in vastgoed waarvan Trump mede-aandeelhouder is. Ook blijkt de familie Khrapunov te hebben samengewerkt met oud-medewerkers van Trump, zoals Felix Sater. Die is veroordeeld voor een geweldsmisdrijf en aandelenzwendel en zou banden hebben met de Russische maffia.

Ontkennen

De familie Khrapunov en Mukhtar Ablyazov hebben tegenover Zembla alle beschuldigingen van criminele activiteiten ontkend. Ze zeggen hun vermogen op legale wijze te hebben verkregen en stellen vals te worden beschuldigd door het regime van Kazachstan, dat een politieke heksenjacht tegen hen zou voeren.

Een woordvoerder van Ilyas Khrapunov heeft tegenover het programma aangegeven dat hij zich bij zijn zaken altijd aan het Zwitserse recht houdt.