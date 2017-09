RTL reageert op kritiek Johan Derksen en AD-recensent

De Jong schreef donderdag in haar column dat "alle creativiteit op is" bij RTL. "Denken ze dat we het pikken dat Humberto Tan daar weer vrolijk staat te dansen op vrijdagavond, alsof hij sinds zijn buitenechtelijke affaire geen levensgroot imagoprobleem heeft?"

Johan Derksen sloot zich vrijdag bij Voetbal Inside aan bij de AD-columniste in haar kritiek op Tan. "Alles is gemaakt aan die man. Humberto is een hartstikke leuke collega, maar ik moet altijd zweten en krijg jeuk als hij presenteert."

Kijkcijfers

Niet alleen Tan kreeg er van langs, heel RTL moest het ontgelden. Volgens De Jong "holt de kijker in rap tempo weg (…) met als voorlopig dieptepunt de kijkcijfers van afgelopen dinsdag".

RTL laat in een reactie weten dat "het echt te kort dag is om de balans op te maken en conclusies te trekken".

"Het nieuwe televisieseizoen is krap vier weken bezig. Ondanks dat iedereen ons graag tot uitspraken verleidt, is het echt te kort dag om de balans op te maken en conclusies te trekken. Iedereen heeft recht op zijn mening en is vrij om die te uiten. Wij gaan echter niet op elk individueel standpunt reageren. Wel willen we de feiten op een rij zetten: RTL 4 doet het tot nu toe met 18,4 procent marktaandeel (in 2016 17,5 procent) beter dan vorig jaar in de voor ons relevante commerciële doelgroep van 20-49 jaar. De zendergroep staat in z'n totaliteit op 31,4 procent (in 2016 33 procent). Naast de resultaten op de zender kijken we tevreden naar de groei die we realiseren op Videoland en RTL MCN."

Dagelijkse realiteit

"Er kunnen zeker zaken beter en daar werken we met elkaar natuurlijk hard aan. Dat is de dagelijkse realiteit van een mediabedrijf en wat ons betreft een proces voor achter de schermen. Elke nieuwe programmering heeft tijd nodig om zich te ontwikkelen en daar geloven we in. Net als de koers die we met RTL hebben ingezet om onze merken breder neer te zetten op al onze platformen, zoals Meisje van Plezier op RTL 4 en Videoland. En de balans tussen beproefde succesnummers en totaal nieuwe programma’s op onze zenders."