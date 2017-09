Inktspotprijs voor beste cartoon naar Fokke en Sukke

Het is voor het eerst dat John Reid, Bastiaan Geleijnse en Jean-Marc van Tol, de geestelijke vaders van cartoonduo Fokke & Sukke, de prijs in de wacht slepen.

Uit handen van juryvoorzitter Claudia de Breij ontvingen de makers bloemen en een bronzen beeldje (een duiveltje op een inktpotje).

Vermoeidheid

"Deze prent gaat de mening voorbij en laat het doordenken over aan de kijker. De vermoeidheid die we ervaren bij het nieuws over alweer een aanslag, de twijfel over of we het nu veel of weinig aandacht moeten geven 'anders winnen de terroristen' en vooral onze eigen onthechtheid van het nieuws worden hier allemaal in een goeie grap gevat", aldus het juryrapport.

De Inktspotprijs is de jaarlijkse prijs voor de beste politieke tekening van het jaar.