Peter R. de Vries mocht publicist 'kierewiet' noemen in RTL Boulevard

In het vraaggesprek in RTL Boulevard in juni van dit jaar noemde De Vries de publicist "kierewiet" en zei dat hij "in een dwangbuis zou moeten worden afgevoerd".

Dankbaar schreef op zijn blog en op sociale media dat iemand anders de moord op Marianne Vaatstra, een moordzaak waar De Vries zich lang mee bezig heeft gehouden, zou hebben gepleegd dan degene die hiervoor veroordeeld is.

Volgens de rechter is dat "hoogst onwaarschijnlijk", omdat er iemand is veroordeeld op grond van DNA-bewijs en een bekentenis.

Rectificatie

Dankbaar voelde zich door de uitspraken van De Vries in zijn goede naam en eer aangetast en eiste een rectificatie en een (voorlopige) schadevergoeding van 20.000 euro. Volgens hem was er een "grote ongelijkheid" tussen hem en De Vries, omdat de misdaadjournalist een groter publiek heeft dan hij. Daarom zou hij de gelegenheid tot een weerwoord moeten krijgen in RTL Boulevard, stelde de publicist.

De rechter was het daar niet mee eens: Dankbaar zou zichzelf met zijn publicaties tot publiek persoon hebben gemaakt en daarmee "krachtiger tegengeluiden moeten dulden dan andere personen".

Vrijheid van meningsuiting

Bovendien, zo oordeelde de rechter, laat de vrijheid van mening ruimte over voor provocatie en overdrijving, en is het in de uitspraak van De Vries dat Dankbaar zou moeten worden afgevoerd in een dwangbuis "duidelijk dat hij daar niet over gaat".