Henk Krol ook in hoger beroep vrijgesproken van subsidiefraude

Tweede Kamerlid Henk Krol (50PLUS) is ook in hoger beroep vrijgepleit van fraude in zijn periode als hoofdredacteur van de Gay Krant. Het gerechtshof in Den Bosch heeft dat dinsdag bepaald in een zaak die was aangespannen door voormalig bestuursleden van de Stichting Vrienden van de Gay Krant (SVGK).