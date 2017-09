Alberto Stegeman in hoger beroep tegen uitspraak rectificatie 'Stegeman op de bres'

Een echtpaar uit Bourtange spande de rechtszaak aan omdat zij vonden te eenzijdig te zijn belicht in het programma. Vrijdag 15 september oordeelde de rechtbank in Groningen dat SBS de uitzending moet rectificeren.

De rectificatie zou tijdens een uitzending van Undercover in Nederland te zien moeten zijn, het andere programma dat Stegeman op de zender presenteert. Ook op de website zou de tekst moeten verschijnen, zolang als de uitzending nog online staat.

De uitzending van de rectificatie is opgeschort nu het hoger beroep dient, meldt het Dagblad van het Noorden. Volgens Stegeman is er een "weloverwogen en evenwichtige uitzending gemaakt" en hij is het om deze reden niet eens met de uitspraak van de rechter. Hij vindt dat de uitzending niet van het internet moet worden gehaald. Het is nog niet bekend wanneer het hoger beroep plaatsvindt.

In de uitzending was te zien dat de man de bankzaken van zijn moeder beheerde en haar daarbij voor 125.000 euro zou hebben opgelicht, de man vond dat hij daarbij werd afgeschilderd als dief. De rechter gaf de familie gelijk: het conflict tussen de man en zijn familieleden was te eenzijdig belicht. De schadevergoeding van 10.000 euro waar de man om gevraagd had, werd door de rechter afgewezen.