Yolanthe Sneijder-Cabau en Glennis Grace te zien in RTL-kerstshow

Carlo Boszhard en Buddy Vedder maken opnieuw hun opwachting in de familievoorstelling met dans en kersthits van producent RTL Live Entertainment.

Hoewel kerst nog ver weg lijkt, kwam de cast van de voorstelling maandag alvast bijeen in hotel The Grand in Amsterdam om te vertellen over de derde editie van The Christmas Show.

De komende versie is een moderne vertelling van het bekendste kerstverhaal ter wereld: A Christmas Carol van Charles Dickens.

De verwende popster Justin Scrooge, gespeeld door Buddy Vedder, heeft enkel oog voor zijn carrière en verplicht zijn crew met kerst te werken. Ook zijn personal assistent Bobbie (Yolanthe Sneijder-Cabau), die een klein kindje heeft dat thuis op haar wacht.

Geesten

Danny de Munk speelt in de voorstelling de neef van Scrooge, een rasechte Amsterdammer die niks moet hebben van de showbizz en grote ego’s. Holly Mae Brood speelt de danseres en ex-vriendin van Scrooge.

Carlo Boszhard kruipt in de huid van Scrooges vroegere manager Jakob van der Geest. Jakob vertelt hem dat hij die nacht bezoek zal krijgen van drie geesten: de geest van Toen (Glennis Grace), de geest van Nu (Martijn Fischer) en de geest van Straks, gespeeld door Victor Mids.

Aanbieding

Deze geesten nemen Scrooge mee naar belangrijke momenten uit verleden, heden en toekomst en laten hem naar zichzelf kijken. Of Scrooge de boodschap begrijpt en durft te veranderen, blijkt als hij een aanbieding krijgt voor een grote kerstshow in Las Vegas.

In Londen en New York zijn kerstshows een traditie. In Nederland is sinds 2015 jaarlijks een Christmas Show in de Ziggo Dome.