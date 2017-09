Wilfried de Jong en Janine Abbring genomineerd voor Sonja Barend Award

De Jong maakt kans op de prijs voor zijn interview met koning Willem-Alexander, Abbring voor haar gesprek met de recentelijk teruggetreden Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan.

In totaal zijn tien journalisten genonimeerd.

Eva Jinek en Jeroen Pauw werden los van elkaar genomineerd, respectievelijk voor een interview met Patricia Paay in Jinek en een gesprek met Diederik Samson in Pauw, maar maken ook als duo kans op de prijs voor hun interview met Jan Roos in het programma Pauw & Jinek.

Stef Biemans' vraaggesprek met de rechts-radicale Harry in zijn programma Americanos en het interview met Joost Prinsen door Kefah Allush in De Kist werden ook genomineerd.

Mariëlle Tweebeke

Ook Mariëlle Tweebeke, die in 2012 de award won, werd genomineerd. Dit keer voor haar interview met politicus Tunahan Kuzu in Nieuwsuur. Op de longlist staan verder Matthijs van Nieuwkerk die voormalig wielrenner Thomas Dekker interviewt en Tijs van den Brink met zijn vraaggesprek met Jeroen Pauw in Adieu God?.

De winnaar, gekozen door een vakjury van mediajournalisten, ontvangt de prijs eind oktober uit handen van Sonja Barend.

Vorig jaar won Humberto Tan de prijs voor zijn interview in RTL Late Night met vier overlevenden van de aanslag in de Parijse concertzaal Bataclan.