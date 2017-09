Positieve reacties op eerste reportage Oprah Winfrey voor 60 Minutes

De gesprekken met gewone Amerikanen lieten volgens Variety goed zien hoe diep verdeeld de VS is en hoe verschillende groepen mensen, met uiteenlopende achtergronden, langs elkaar leeft.

De 63-jarige voormalige talkshowpresentatrice was met name geïnteresseerd in de mening van aanhangers van Donald Trump.

Een groep willekeurige Amerikanen uit het westen van de staat Michigan, waar de opnamen plaatsvonden, kreeg een aantal vragen of dilemma's voorgelegd door Winfrey. Zo vroeg ze wat ze vonden van het regelmatig getwitter van president Trump en of de twitterberichten wel of niet bijdragen aan een verharding van het debat in de Amerikaanse samenleving.

Drie uur

Winfrey vertelde aan het einde van de aflevering, die de titel 'Verdeeld' had, dat de discussie drie uur had geduurd en dat een aantal deelnemers na de opnamen met elkaar is gaan eten om verder te praten. "Sommigen tot in de late uurtjes", aldus de presentatrice.