Nick Schilder presenteert SBS-programma Keep It Cool

"Na de laatste jaren deel te hebben genomen aan een aantal mooie tv-projecten, is dit compleet nieuw voor mij", zegt Schilder in De Telegraaf.

In Keep It Cool strijden bekende Nederlanders tegen hun hartslag. Hoe meer een artiest, sporter of presentator zijn of haar hartslag onder controle weet te houden, hoe meer er te winnen valt.

Voor Schilder, die verschillende programma's met Simon Keizer maakte, is het spelprogramma "een megaspannend avontuur". Keep It Cool is vanaf dinsdag 24 oktober wekelijks te zien bij SBS6.