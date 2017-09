Mart Smeets als gast aanwezig bij programma Sportmonologen

Smeets was aan het begin van de jaren zeventig een meer dan verdienstelijk basketballer. Hij speelde bij het Haarlemse Levi’s Flamengo’s.

De ploeg was in de tijd dat Smeets er speelde een van de toonaangevende teams van Nederland. Smeets haalde zelfs het Nederlands team en speelde zes oefenwedstrijden. Uiteindelijk viel hij in 1972 af voor de selectie die naar de Olympische Spelen in München ging.

Ook schaatsster Marianne Timmer, die een schaatslegende werd door op de Olympische Spelen van 1998 twee gouden medailles te winnen, doet haar verhaal. Net als autocoureur Jan Lammers, Ellen van Langen en Arnold Vanderlyde.

De sporters vertellen over falen, groots presteren, hoe tegenstanders te vermorzelen en over het omgaan met diepe teleurstellingen. In totaal doen tien Nederlandse sportcoryfeeën mee. De uitzendingen zijn steeds op de zondagmiddag.