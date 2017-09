NRC ontslaat China-correspondent na 'ernstige fouten'

Dat schrijft NRC-hoofdredacteur Peter Vandermeersch woensdag in de krant. De assistent van Garschagen, Zhang Chaoqun, beschuldigde hem begin september van het verzinnen van "citaten, namen en plaatsen" in een aantal artikelen die Garschagen (64) plaatste gedurende de afgelopen drie jaar. In een blog gaf Chaoqun zeven voorbeelden van "faking news".

De correspondent gaf hierop gedetailleerd antwoord, wat ook gedeeld werd in een blog op de site van het NRC. Tegelijkertijd startte er ook een intern onderzoek naar Garschagen, waarbij hij gevraagd werd om bewijsstukken te leveren die het tegendeel van de beweringen van zijn assistent moesten aantonen. Ook werden er "uitvoerige gesprekken" met Garschagen gevoerd en werd er een ombudsman bij het onderzoek betrokken.

Plagiaat

Hieruit bleek dat hij "onvoldoende in staat bleek om zijn versie van de feiten hard te maken, dan weer moest toegeven dat hij erg slordig was geweest of zelfs plagiaat had gepleegd". Garschagen, die voor zijn carrière als NRC-correspondent hoofdredacteur was van Vrij Nederland en het Algemeen Dagblad, liet weten te kampen met burnout-verschijnselen en depressie en maakte in sommige artikelen "het mooier en interessanter dan het was".

De redactie oordeelde dat de correspondent plagiaat heeft gepleegd. Aan gepubliceerde artikelen van Garschagen die mogelijk plagiaat bevatten, zal een noot worden toegevoegd die aangeeft dat NRC "niet kan instaan voor de journalistieke integriteit van dit verhaal".

"Ondanks de fouten die Garschagen heeft gemaakt zullen we Oscar als mens én collega in ons hart blijven dragen. De recente fouten mogen niet verhullen dat hij de voorbije jaren uitstekend werk heeft verricht", aldus Vandermeersch.