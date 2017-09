Vorig jaar schakelden 962.000 kijkers in en in 2015 stemden 1,2 miljoen mensen af op de rijtoer en de troonrede van koning Willem-Alexander. In 2014 zaten 983.000 Nederlanders voor de buis op de derde dinsdag van september.

In 2013, toen Willem-Alexander pas een paar maanden koning was, werd een kijkcijferrecord geboekt.

Toen keken bijna 1,5 miljoen mensen naar de Prinsjesdag-uitzending. Dat was toen de best bekeken registratie in tien jaar.