Ewout Genemans slaapt in sloppenwijken voor nieuw programma

"Ik wil vooral weten hoe het leven in de sloppenwijken is en wat mensen moeten doen om te overleven", licht Genemans toe.

Hij wil, net als in zijn programma Beruchte gevangenissen: Ewout in de cel, de nacht doorbrengen in de sloppenwijken. "We zullen ter plekke moeten proberen een slaapplaats te regelen. Bij de gevangenissen lukte dat vaak van tevoren al, dit keer zullen we meer moeten improviseren."

Genemans denkt dat een televisieprogramma over het leven in sloppenwijken "misschien wel meer risico’s met zich meebrengt" dan opnamen maken in beruchte gevangenissen. "Dit is toch een ongecontroleerde omgeving. Dat maakt het tricky, maar ook extra mooi om aan de kijker te kunnen laten zien."

Het is nog niet bekend wanneer het programma, dat voor RTL 5 wordt gemaakt, op tv komt.