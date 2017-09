Wietze de Jager tekent contract bij Radio 538

De dj plaatste een foto op Instagram waarop te zien is dat hij een contract tekent in bijzijn van de programmadirecteur van de radiozender. De Jager schrijft erbij: "Yes. Vanaf nu ook weer mooie radioplannen maken en bijna aan de slag bij Shownieuws".

Eerder plaatste de dj al een foto van een badge van Talpa Radio, waaronder Radio 538 valt. De Jager liet toen weten een rondleiding bij het mediabedrijf te hebben gekregen.

In augustus maakte de dj bekend Qmusic te verlaten na zijn ruzie met Mattie Valk. De twee zouden het niet eens zijn geworden over een overstap naar een ander radiostation, waarbij Valk volgens De Jager achter zijn rug om zou hebben onderhandeld over een beter contract.

De Jager is vanaf 1 oktober bij Shownieuws te zien. Het is nog niet bekend vanaf wanneer hij te horen zal zijn op Radio 538.