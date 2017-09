Peter Pannekoek nieuwe teamcaptain Dit was het nieuws

Dat maakte de Avrotros maandag bekend. Voor Van der Wal is het niet voor het eerst dat hij in het programma als teamcaptain aan de desk zit. Pannekoek maakt wel zijn debuut. Hij schrijft al langer mee aan de serie.

"Dit was het nieuws was van jongs af aan mijn favoriete programma. Een droom dus die uitkomt. Tevens vind ik dat we de afgelopen jaren zo'n programma enorm gemist hebben op televisie. Een grote eer als niet-Volendammer", aldus de cabaretier.

Dit was het nieuws is vanaf zondag 17 december elke week te zien op NPO 1. Harm Edens is opnieuw de presentator van dienst.