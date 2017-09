Nederlands-Duitse entertainer Sven Ratzke krijgt show bij ARD

De eerste twee uitzendingen van de late-night talkshow van Ratzke staan gepland op donderdag 12 en 19 oktober om 23.30 uur. Naar aanleiding van deze eerste twee shows wordt het format verder ontwikkeld en komen er meer uitzenddata bij.

ARD is het eerste tv-kanaal van Duitsland dat een miljoenenpubliek bereikt en ook onder meer in Oostenrijk, Zwitserland en Nederland te ontvangen is.

Ratzkes Rendezvous is een muzikale talkshow die opgenomen is in de beroemde spiegeltent Bar Jeder Vernunft in Berlijn. De entertainer ontvangt steeds twee bekende gasten uit het theater, de film- of muziekwereld voor een rendez-vous. Hij vraagt, drinkt en musiceert met hen, voor een live publiek en met zijn live band.