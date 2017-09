Weinig kijkers voor documentaire over Frank Masmeijer

De documentaire zou eigenlijk afgelopen maandag en dinsdag worden uitgezonden, maar vanwege de publiciteit over zijn zaak werden de twee delen donderdag op primetime (20.30 uur en 21.30 uur) uitgezonden. Masmeijer wordt verdacht van cocaïnesmokkel in de haven van Antwerpen. Op 13 oktober wordt uitspraak gedaan in de zaak.

De eerste aflevering van de nieuwe RTL-show Een goed stel hersens deed het met 818.000 kijkers een stuk beter. Het programma behaalde de elfde plek in de top 25 van best bekeken programma’s van de dag. In de spelshow, gepresenteerd door Nicolette Kluijver en Carlo Boszhard, testen bekende Nederlandse stellen hun gezamenlijke hersencapaciteit voor een goed doel.

De meeste mensen (1,7 miljoen) keken donderdagavond naar het NOS Journaal om 20.00 uur. Op de tweede plaats staat Expeditie Robinson, waar 1,1 miljoen kijkers op afstemden. De derde plek is voor het RTL-nieuws van 19.30 uur, met ook 1,1 kijkers.