Abortuskliniek beschuldigt Nederlands Dagblad van laster

Dat schrijft de NOS. De christelijke krant schreef woensdag dat de abortuskliniek meer dan 100 euro te veel vroeg voor de narcose die patiënten ondergingen voor een abortus. De kliniek zou daarmee bijna 800.000 euro hebben binnengehaald.

Volgens de kliniek klopt deze informatie niet. Er zou één type narcose zijn, waarvoor een vast tarief geldt. Volgens directeur Thea Schipper is het daarom "onmogelijk" om te sjoemelen. Het ND meldt dat de kosten niet in rekening mochten worden gebracht, omdat de narcose niet werd toegediend door een anesthisioloog.

Het dagblad zou "er bewust op uit zijn" om de kliniek in een kwaad daglicht te zetten. Het zou om een wraakactie gaan omdat de kliniek weigerde mee te werken aan een interview in de krant over de kosten. Het ND dreigde daarop, enkele minuten voordat de kliniek in de middag sloot, het artikel over de narcosekosten te plaatsen.

Ook verdenkt de kliniek de christelijke krant van politieke bijbedoelingen. Het ND laat weten dat het artikel niet onder het mom van een wraakactie is geplaatst. Ook zou er geen sprake zijn van politieke bijbedoelingen.